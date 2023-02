https://fr.sputniknews.africa/20230224/londres-refuse-de-livrer-ses-chasseurs-dans-les-delais-exiges-par-kiev-1058009865.html

Londres refuse de livrer ses chasseurs dans les délais exigés par Kiev

Londres refuse de livrer ses chasseurs dans les délais exigés par Kiev

La Défense britannique réaffirme son refus de ne pas livrer ses chasseurs à Kiev dans les plus brefs délais, tout comme la plupart de ses alliés de l’Otan... 24.02.2023, Sputnik Afrique

2023-02-24T16:00+0100

2023-02-24T16:00+0100

2023-02-24T16:00+0100

donbass. opération russe

russie

ukraine

opération militaire

eurofighter typhoon (avion)

pologne

londres

chasseur

kiev

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/01/1f/1054916332_0:1533:2047:2684_1920x0_80_0_0_0b4eea8c1aa1927e53a05302acbe5404.jpg

Le Royaume-Uni n’enverra pas prochainement ses avions de chasse Eurofighter Typhoon, malgré la pression exercée par le Président ukrainien.Le ministre britannique de la Défense, a expliqué à Sky News ce refus par la complexité excessive de gestion de ces appareils. Pour former des pilotes ukrainiens, il faudrait envoyer en Ukraine des centaines de militaires britanniques, s’est justifié ce 24 février Ben Wallace. Une tâche difficile à réaliser:Il a toutefois précisé que si d'autres pays disposant d'avions d'origine soviétique voulaient approvisionner l'Ukraine à la place, le Royaume-Uni serait prêt à aider à fournir une couverture aérienne à ce pays pour compenser la perte d'avions à réaction.Quelle date de livraison?Quelques jours plus tôt, Ben Wallace avait déclaré au Spiegel que l’Ukraine ne recevrait des avions de combat modernes, tels que des Eurofighter Typhoon, qu’après la fin du conflit militaire en Ukraine.Alors que le ministre a exclu l'envoi de Typhoon, son département continue quand même d'examiner s'il pourrait envoyer des avions pour soutenir l'effort de guerre ukrainien, écrit le Guardian. Le ministère de la Défense a également commencé à former des pilotes ukrainiens sur leurs avions de chasse, ce qui, selon les responsables britanniques, pourrait prendre des années, souligne le quotidien.De son côté, l’ancien Premier ministre britannique Boris Johnson, qui se voit comme potentiel candidat au secrétariat général de l’Otan, a prôné le transfert de chasseurs britanniques le plus rapidement possible.Bien que certains pays occidentaux -dont les États-Unis- restent réticents à l’envoi d’avions de chasse en Ukraine, la Pologne a exprimé sa volonté de fournir des F-16 et de former des pilotes, dans le cadre d’un accord de la coalition.En 2022, la Russie avait mis en garde les pays membres de l’Otan contre l’envoi d’armes à Kiev. Toutes les cargaisons contenant des armements destinés à l’Ukraine seront des cibles légitimes pour l’armée russe, selon le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov.

russie

ukraine

pologne

londres

kiev

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, ukraine, opération militaire, eurofighter typhoon (avion), pologne, londres, chasseur, kiev