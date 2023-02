https://fr.sputniknews.africa/20230224/la-coree-du-nord-teste-quatre-missiles-de-croisiere-1058005058.html

La Corée du Nord teste quatre missiles de croisière

Les quatre missiles "Hwasal-2" ont été tirés depuis les environs de la ville de Kimchaek City dans la province du Hamgyong du Nord en direction de la mer de... 24.02.2023, Sputnik Afrique

corée du nord

mer du japon

tir de missiles

La Corée du Nord a effectué quatre tests de tirs de missiles de croisière dans la mer, a annoncé le 24 février l'agence officielle nord-coréenne KCNA,.Les quatre missiles "Hwasal-2" ont été tirés depuis les environs de la ville de Kimchaek City dans la province du Hamgyong du Nord en direction de la mer de l'Est.Ils ont suivi une trajectoire de 2.000 km avant d'atteindre "avec précision" leurs cibles, selon l'agence officielle, qui n'a pas précisé quelles étaient les cibles visées.Ces lancements interviennent après le tir de deux missiles balistiques de courte portée le 20 février et d'un missile balistique intercontinental (ICBM) le 18 février.Les tirs interviennent également alors que la Corée du Sud et les États-Unis ont mené le 22 février un exercice de simulation TTX (Table-Top Exercise) face à la menace nucléaire, ainsi qu'un exercice de défense antimissile trilatéral avec le Japon dans les eaux internationales de la mer de l'Est.

