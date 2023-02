https://fr.sputniknews.africa/20230223/taiwan-sera-leur-ukraine-previent-un-ex-depute-europeen-parlant-des-etats-unis-1058003510.html

"Taïwan sera leur Ukraine!", prévient un ex-député européen parlant des États-Unis

"Taïwan sera leur Ukraine!", prévient un ex-député européen parlant des États-Unis

Washington a décidé d'augmenter son contingent militaire à Taïwan, ce qui pourrait engendrer un "conflit ukrainien" bis, selon le chef du parti français... 23.02.2023

L’augmentation du nombre de soldats américains à Taïwan montre le souhait des États-Unis de provoquer un nouveau conflit similaire au scénario ukrainien dans la région, a déclaré Florian Philippot, chef du parti français Patriotes et ancien député européen.Le Wall Street Journal a annoncé ce 23 février que le Pentagone entendait plus que tripler sa présence militaire à Taiwan, portant le nombre de ses soldats de 30 actuellement "à 100 voire 200".Selon le journal, ces militaires apprendraient aux soldats taïwanais à manier les armes américaines et leur présenteraient des manœuvres à faire face à une éventuelle offensive de la Chine.Tensions autour de TaïwanLa visite en 2022 à Taipei de Nancy Pelosi, qui était à l’époque Présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, a considérablement aggravé les tensions entre la Chine et Taïwan.Cette tournée a été condamnée comme un mouvement de soutien au séparatisme taïwanais par la Chine, qui considère l'île comme l'une de ses provinces.Les tensions restent toujours vives entre la Chine et Taïwan, de telle sorte qu’après le prétendu envoi par Pékin de 63 avions et 4 navires vers l’île en fin d’année dernière, Taipei aurait testé un missile capable d'atteindre des villes chinoises au début du mois de février.

