Les États-Unis devraient "arrêter de jouer avec le feu" sur la question de Taïwan, exhorte la Chine

La Chine surveille la situation autour de Taïwan et prendra des mesures pour protéger sa souveraineté, affirme la Défense chinoise. Elle signale que... 27.10.2022, Sputnik Afrique

Le ministère chinois de la Défense a pointé les risques d’une confrontation militaire dans le détroit situé entre la Chine continentale et l'île de Taïwan."Nous exhortons les États-Unis à cesser de jouer avec le feu sur la question de Taiwan", a déclaré Tan Kefei, porte-parole du ministère chinois de la Défense lors d’un point de presse.Les États-Unis doivent cesser de fournir des armements à l’île et aggraver ainsi ses erreurs, a-t-il ajouté, car Pékin est prêt à défendre résolument la souveraineté et les intérêts sécuritaires de l'État.Tensions dans le détroitConsidéré par Pékin comme l’une de ses provinces, Taïwan se voit en revanche comme indépendant.Récemment, lors de son discours à l’ouverture du XXe Congrès du Parti communiste, Xi Jinping a dit "s'efforcer sincèrement de parvenir à une réunification pacifique" avec Taïwan, mais il a spécifié que l’usage de la force n’était pas exclu.Ces derniers mois, les tensions entre Pékin et Taipei se sont aggravées, notamment après la visite sur l’île de Nancy Pelosi.La Chine a ensuite organisé des exercices militaires de grande envergure en mer et dans l’espace aérien autour de Taïwan. Le 20 octobre, l’armée chinoise y a envoyé non loin 20 avions et trois navires.

chine, taïwan, états-unis