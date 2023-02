https://fr.sputniknews.africa/20230222/le-traite-new-start-suspendu-moscou-nentend-pas-changer-sa-doctrine-nucleaire-1057994214.html

Le Traité New Start suspendu, Moscou n'entend pas changer sa doctrine nucléaire

Le Traité New Start suspendu, Moscou n'entend pas changer sa doctrine nucléaire

Pour l’instant, Moscou, qui a suspendu sa participation au Traité de réduction des armes stratégiques nucléaires New Start, n’entend pas modifier sa doctrine... 22.02.2023, Sputnik Afrique

2023-02-22T17:56+0100

2023-02-22T17:56+0100

2023-02-22T17:56+0100

russie

états-unis

international

new start (traité de réduction des armes nucléaires)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/13/1056561512_0:80:3217:1890_1920x0_80_0_0_865d71a7beacedb882808f12fbc90b38.jpg

La Russie n’apportera aucune modification à la doctrine nucléaire après avoir décidé de suspendre sa participation au Traité New Start, a affirmé ce mercredi 22 février Sergueï Riabkov, vice-ministre russe des Affaires étrangères. N’excluant rien, M.Riabkov pense d’ailleurs que toutes les mesures seront prises au moment venu.Le traité New StartSigné par les États-Unis et la Russie en 2010, le traité de réduction des armes stratégiques nucléaires (New Start ou Start II) est entré en vigueur le 5 février 2011 pour une durée de dix ans.Il limite à 700 le nombre de lanceurs nucléaires stratégiques déployés et à 1.550 le nombre de têtes nucléaires déployées sur ces engins. Le traité ne limite cependant pas la quantité d'ogives nucléaires inactives stockées et il ne concerne pas les armes atomiques tactiques.En 2021, le document a été prolongé, à quelques jours de son échéance initiale, pour une durée de cinq ans, soit jusqu’au 5 février 2026. Le 21 février, Vladimir Poutine a annoncé que Moscou suspendait sa participation au traité New Start qui ne tient pas compte des arsenaux stratégiques français et britannique. Or, le nombre cumulé d’ogives nucléaires dont disposent la France, le Royaume-Uni et les États-Unis est largement supérieur à celui de la Russie.

russie

états-unis

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, états-unis, international, new start (traité de réduction des armes nucléaires)