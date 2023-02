https://fr.sputniknews.africa/20230221/suspension-du-new-start-la-diplomatie-russe-donne-des-explications-1057985890.html

Suspension du New Start: la diplomatie russe donne des explications

Suite à la décision de Vladimir Poutine de suspendre la participation de Moscou au traité New Start, le ministère russe des Affaires étrangères a souligné... 21.02.2023, Sputnik Afrique

2023-02-21T20:30+0100

2023-02-21T20:30+0100

2023-02-21T20:32+0100

Force est de constater que la politique des Etats-Unis et de l'Occident vise à torpiller la sécurité nationale russe, a fait valoir la diplomatie russe après la décision du Président Poutine de suspendre la participation de Moscou au New Start.De ce fait, il est impossible de faire des affaires avec l'Occident en mode normal, notamment en matière de contrôle sur les armements, lit-on dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères.Pourtant, la Russie se réserve le droit de revenir sur sa décision à condition d'une volonté politique de la part de Washington, insiste le ministère. En attendant, la partie russe continuera à respecter les restrictions prévues par le texte du traité.Dans le même temps, Moscou exhorte les États-Unis à s'abstenir de démarches qui pourraient empêcher son éventuel retour dans le traité dans l'avenir.Le projet de loi portant sur la suspension de la participation russe au New Start a déjà été soumis au Parlement qui devra se pencher sur le document mercredi 21 février.

