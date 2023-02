https://fr.sputniknews.africa/20230221/poutine-envoie-un-signal-fort-a-loccident-postcolonial-par-la-suspension-du-traite-new-start-1057984976.html

Poutine envoie un "signal fort" à l’Occident postcolonial par la suspension du traité New Start

21.02.2023

Le Président russe envoie "un signal fort" aux pays occidentaux par la suspension de la participation du pays au traité New Start sur le contrôle d’armes stratégiques, a fait savoir un ancien ambassadeur d'Australie dans une interview accordée à Sputnik.Selon lui, le message de Poutine comprend également l’idée que les États en question vivent toujours avec leur mentalité, laquelle devrait être remise en cause pour partager la souveraineté de la planète avec la Russie, la Chine et les pays du Sud: ils sont "toujours pris au piège" de leur "récit d’hégémonie postcoloniale". Cela veut dire que l’Occident ne peut pas "voir clairement ce qui doit être fait pour rétablir un équilibre stratégique mondial stable", a avancé l’ex-ambassadeur en Pologne et au Cambodge.Mais l’Occident ne se concentrerait que sur la critique de la suspension - et non, comme l'a souligné Poutine, de l'abandon - de New START, poursuit M.Kevin.En effet, l’analyste a notamment évoqué le traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire (FNI), abandonné par Washington en 2019, et celui sur la limitation des systèmes contre les missiles balistiques (ABM) duquel les États-Unis se sont retirés en 2001.Besoin d’éloigner la menaceInterrogé sur les avertissements de Vladimir Poutine sur l’éloignement de la menace des frontières russes en cas de livraison d’armes occidentales à longue portée à l'Ukraine, Tony Kevin a mis en valeur "le bon sens essentiel":Cette suspension a été annoncée ce 21 février lors de l'adresse du Président russe au Parlement. À part ce sujet, Vladimir Poutine a largement parlé des intentions des pays occidentaux de causer une défaite stratégique à la Russie via leur implication dans le conflit en Ukraine. Il a également annoncé que le gouvernement se réservait le droit d’effectuer des tests d’armes nucléaires si les États-Unis donnaient le coup d’envoi.

