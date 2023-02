https://fr.sputniknews.africa/20230221/new-start-securite-globale-la-russie-met-le-cap-sur-sa-souverainete-et-son-integrite-1057984330.html

New Start, sécurité globale: "La Russie met le cap sur sa souveraineté et son intégrité"

New Start, sécurité globale: "La Russie met le cap sur sa souveraineté et son intégrité"

Le discours de Vladimir Poutine devant le Parlement représente un "défi" pour l’Occident et une réponse à ses "actions déstabilisatrices" tout au long de ces... 21.02.2023, Sputnik Afrique

Le conflit ukrainien, le traité New Start et les problèmes de sécurité globale. L’éventail des sujets abordés par Vladimir Poutine durant son intervention au Parlement peut être résumé par "anticolonialisme, traditionalisme et patriotisme", juge auprès de Sputnik le politologue Ivan Mezioukho.D’après le chef du Centre d'éducation politique en Crimée, ce discours est apparu comme "un défi pour l'Occident, qui réfléchit en termes de passé colonial et ne changera pas sa tactique dans le cadre de la politique étrangère, bien que le monde soit multipolaire depuis longtemps".Le traité New StartLa décision russe de suspendre temporairement sa participation au traité New Start, M.Mezioukho a estimé que "c'est une réponse aux actions déstabilisatrices de l'Occident", pas seulement concernant l’Ukraine, mais également à la sécurité globale.Par exemple, en février 2019, les États-Unis ont annoncé leur retrait du traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire (FNI) qui assurait le contrôle et la limitation des armements.Le traité New Start "est désavantageux pour la Russie, compte tenu du fait qu’un certain nombre de centres politiques de forces possédant des armes nucléaires ne participent pas aux activités de ce traité", selon le spécialiste criméen.Quid des essais nucléaires?Vladimir Poutine a indiqué que la Russie se réservait le droit d’effectuer des tests d’armes nucléaires si les États-Unis le font d’abord. L’expert n’exclut pas cette perspective. Selon lui, "formellement, Washington peut dire qu'il franchit cette étape non pas à cause de la Russie, mais à cause de la Corée du Nord par exemple".Toujours devant le Parlement, Vladimir Poutine a fait savoir disposer d’informations selon lesquelles Washington réfléchissait à des essais d’armes nucléaires.

