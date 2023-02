https://fr.sputniknews.africa/20230222/des-voiliers-spatiaux-pour-mars-un-programme-novateur-elabore-en-russie-1057988955.html

Des voiliers spatiaux pour Mars? Un programme novateur élaboré en Russie

Des voiliers spatiaux pour Mars? Un programme novateur élaboré en Russie

Conçu par des chercheurs russes, un programme de pilotage de voiliers spatiaux permettra d’économiser du carburant et d’augmenter les distances de vol. Le... 22.02.2023, Sputnik Afrique

2023-02-22T12:07+0100

2023-02-22T12:07+0100

2023-02-22T12:11+0100

russie

espace

mars

chercheurs

vols

logiciel

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/02/16/1057988928_0:0:2880:1620_1920x0_80_0_0_fc259a7c399160aa09e32e20ead16918.jpg

Des chercheurs russes ont créé un logiciel censé gérer les vols vers Mars.Ce programme est élaboré directement pour un voilier spatial par des spécialistes de l’Institut national de recherches de Samara, indique un communiqué de l’établissement.Il permet de modifier la trajectoire de vol sans utiliser les propulseurs d’orientation. L’appareil spatial est ainsi capable de se déplacer à l’aide de la transparence de la voile solaire.Ce mode de gestion permet d’économiser du carburant pour d’autres tâches de missions spatiales. Par conséquent, il rend les voiliers plus indépendants sur le plan énergétique. Enfin, cela renforce leurs capacités à se déplacer sur des distances plus longues sans prêter attention aux réserves de carburant.Calculs de volsEn fonction des caractéristiques de l’appareil, le logiciel calcule la trajectoire et définit quand il faudra modifier la transparence de la voile pour arriver au plus vite au point de destination.Les chercheurs ont également effectué des simulations de sol pour des appareils possédant diverses voiles.Selon leurs calculs, un véhicule disposant d’une voile de 200 mètres carrés, aux éléments opérationnels d’une largeur de 15-20 centimètres, pourrait atteindre l’orbite de la planète rouge en 250 jours. En théorie, le logiciel peut être utilisé pour programmer les vols vers d’autres planètes.

russie

mars

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, espace, mars, chercheurs, vols, logiciel