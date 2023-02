https://fr.sputniknews.africa/20230214/des-mysterieuses-empreintes-de-vagues-decouvertes-sur-mars--video-1057918435.html

Des mystérieuses empreintes de vagues découvertes sur Mars – vidéo

Y aurait-il des preuves d’une quelconque présence d’eau liquide sur Mars? En effet, la NASA vient d'y photographier des empreintes qui confirmeraient un peu... 14.02.2023, Sputnik Afrique

De mystérieuses traces naturelles rappelant des vagues ont été photographiées par le rover Curiosity de la NASA sur la Planète rouge depuis 2012.Ressemblant à des rides de courant fossilisées, ces traces ont été découvertes dans le cratère d'impact de 115 kilomètres de diamètre, appelé cratère Gale, indique la NASA dans un communiqué.Il s’agit, en effet, d’ondulations asymétriques du sol qui sont ressenties sous les pieds lors d'un bain de mer et que l'on découvre à marée basse quand l'eau se retire.Découverte surprenanteD’habitude trouvées sur la Terre, ces empreintes aident les géologues à retracer la direction des courants au niveau d'anciens rivages et d'antiques lits de rivière. Ce qui fait de cette trouvaille sur Mars une magique découverte.L’autre fait marquant est le lieu de la découverte qui a été faite à près de 800 mètres d’altitude sur les reliefs du Mont Sharp. Cette montagne haute de 5.000 mètres, officiellement rebaptisée Aeolis Mons, est située au cœur du cratère Gale.Les spécialistes ont été surpris de voir ces stries de courant sur des terrains possédant de grandes quantités de sulfates censés correspondre à une période où il y avait déjà un début de sécheresse sur Mars. Une zone, dans laquelle était imaginé un écoulement de minces filets d'eau mais pas d'impétueux torrents et encore moins de lacs.Un autre indice de la présence d’eauEn jetant un coup d’œil à cet endroit, il est très probable qu’une étendue d’eau y a existé. La sédimentation a créé au fil du temps cet agencement ondulé imprimé dans une roche résistante qui a rendu impossible le prélèvement du moindre échantillon par Curiosity.Ceci dit, ce n'est pas le seul indice d'une présence d'eau plus abondante dans cette zone. En effet, à l'horizon, dans une vallée nommée Gediz Vallis, l'équipe du rover croit avoir identifié le lit d'une rivière et des traces de glissements de terrain humides.En fonction de sa position, il s'agirait de la plus récente preuve de présence d'eau jamais découverte par Curiosity à la surface de la planète rouge.

