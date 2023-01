Le Kh-MD-E, un missile polyvalent russe pour drones et navires

"Le rôle des armes de précision ira croissant dans les conflits locaux. Nos ingénieurs prennent en considération toutes les tendances de développement de ces armes, à savoir des vitesses ultrarapides et hypersoniques, une plus grande puissance et précision, un pointage plus rapide, un moindre encombrement et une plus grande sélectivité lors de l’identification de la cible. L’intelligence de la munition devient plus perfectionnée allant jusqu’à la mise en place de réseaux de systèmes intelligents pendant un seul tir. Nous apprenons aux armes de précision à prendre des décisions sur le choix de cible en dépit du brouillage", signale la revue, citant le PDG de l’entreprise Boris Obnossov.