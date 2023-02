https://fr.sputniknews.africa/20230221/loccident-est-implique-dans-les-projets-dattaques-contre-les-sites-strategiques-russes-1057977102.html

"L'Occident est impliqué dans les projets d'attaques contre les sites stratégiques russes"

"L'Occident est impliqué dans les projets d'attaques contre les sites stratégiques russes"

Vladimir Poutine a qualifié de "théâtre de l'absurde" les exigences de l'Otan d'inspecter des sites russes dans le cadre du Traité New Start, la Russie étant... 21.02.2023

2023-02-21T11:42+0100

2023-02-21T11:42+0100

2023-02-21T13:10+0100

Suite à sa décision de suspendre la participation de la Russie au traité New Start, Vladimir Poutine a pointé que, parallèlement, l'Occident souhaite "une défaite stratégique de la Russie" et mettre en place une inspection de ses sites de défense.Et d'ajouter que la Russie était au courant que l'Occident avait directement tenté de porter une frappe sur ses bases stratégiques. Le souhait d'effectuer une inspection "dans les conditions actuelles semble absurde", a estimé le Président russe.Vladimir Poutine a déclaré qu'il y a une semaine il a signé le décret sur la mise en service de nouveaux systèmes stratégiques basés au sol.La Russie suspend sa participation au traité New StartVladimir Poutine a tenu à préciser que la partie russe ne s'en retirait pas. Mais qu'à travers l'Otan, les États-Unis ont lancé à la Russie un ultimatum sur le New Start, en disant: "respectez tout et nous, nous nous comporterons comme bon nous semble".

