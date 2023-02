https://fr.sputniknews.africa/20230220/un-dubai-africain-le-zimbabwe-veut-creer-un-paradis-offshore-1057971282.html

Un "Dubaï africain": le Zimbabwe veut créer un paradis offshore

Les autorités zimbabwéennes ont l’intention d’attirer les investisseurs en créant un centre financier extraterritorial dans la ville de Victoria Falls. 20.02.2023, Sputnik Afrique

Le Zimbabwe voit grand. Bien requinqué sur le front agricole grâce à de récentes récoltes records, le pays veut désormais développer son secteur des affaires. Les autorités envisagent ainsi d’ouvrir un centre financier offshore dans la ville balnéaire de Victoria Falls, rapporte Bloomberg.Cette place économique sera une zone à monnaie forte, basée sur le dollar et offrira des incitations fiscales pour attirer les investisseurs. Il s’agira à long terme de concurrencer les cadors du secteur comme Dubaï ou l’Île de Man, a expliqué le ministre des Finances zimbabwéen Mthuli Ncube au journal.Le projet s’appuie sur le succès de la petite bourse du Victoria Falls Stock Exchange (VFEX), qui a connu une hausse des cotations fin 2022. Cet endroit devrait finir par être inclus dans le centre financier.La popularité du VFEX fait même désormais ombrage à la Bourse du Zimbabwe (ZSE), la principale du pays, qui a dû radier quelques titres. Les autorités se veulent cependant confiantes et n’essaieront pas de dicter aux entreprises sur quelle bourse s’inscrire.Le Zimbabwe surfe sur la vagueCes derniers mois le Zimbabwe a multiplié les initiatives économiques et technologiques. Harare a par exemple procédé à plusieurs lancements de nano-satellites en 2022 et devrait continuer sur sa lancée, en associant le géant russe Roscosmos à ses efforts.Le pays est aussi en discussion avec Minsk pour la création d’un hub commercial, permettant de distribuer des équipements et produits alimentaires biélorusses dans la région.Le Zimbabwe, dévasté par la famine dans les années 1990 à cause des réformes agraires désastreuses, est en outre parvenu à rétablir un certain équilibre alimentaire et pourrait exporter à nouveau du blé l’an prochain. L’inflation galopante a par ailleurs ralenti sa course en fin d’année dernière.

