"Subjuguer l'économie allemande": un analyste américain explique les explosions des Nord Stream

20.02.2023

Les États-Unis ont détruit les pipelines Nord Stream "afin d'assujettir l'économie de l'Allemagne", a déclaré Daniel Patrick Welch, analyste politique américain, à la chaîne d'information iranienne Press TV.Il a ainsi commenté la guerre des mots entre les États-Unis et la Russie à propos de la destruction des fameux gazoducs reliant la Russie à l'Europe occidentale en septembre 2022.L'ambassade de Russie aux États-Unis a déclaré jeudi que Moscou considérait la destruction des pipelines Nord Stream 1 et Nord Stream 2 comme "un acte de terrorisme international". Moscou demande au Conseil de sécurité de l'Onu d'ordonner une enquête indépendante sur ces attaques. De leur côté, les États-Unis et l'Otan avaient qualifié l'incident de septembre d'acte de sabotage. Aucune des parties n'a fourni de preuves.Cependant, le journaliste d'investigation américain Seymour Hersh a déclaré la semaine dernière que des plongeurs de la marine américaine avaient placé des explosifs sur les pipelines, sur ordres du Président Joe Biden.Des protestations tardives?Daniel Welch a qualifié de "sociopathes" la vice-présidente américaine Kamala Harris, le chef du Pentagone Lloyd Austin et le secrétaire d'État Antony Blinken qui essayent "de défendre l'un des plus grands incidents d'écoterrorisme de l'histoire de l'humanité".Une manifestation antiguerre a eu lieu samedi à Munich, en Allemagne, alors que la ville accueillait une conférence sur la sécurité réunissant des diplomates de haut rang et des chefs d'État. Les manifestants ont exhorté toutes les parties concernées à mettre fin au conflit en Ukraine.Dans ce pays, pour lequel les États-Unis ont déjà dépensé plus de 100 milliards de dollars, le conflit armé a commencé en 2014 avec un coup d'État à Kiev, derrière lequel se tenait Washington, rappelle M.Welch. "Les Européens doivent prendre conscience du fait que les États-Unis ont détruit le Nord Stream afin d'assujettir l'économie de l'Allemagne et de la maintenir sous contrôle. C'est scandaleux. Et je suis étonné qu'il ait fallu autant de temps pour que les gens descendent dans les rues", a indiqué l'expert.

