https://fr.sputniknews.africa/20230215/sabotage-des-nord-stream-une-solution-de-la-question-allemande-pour-loccident-1057927878.html

Sabotage des Nord Stream: "une solution de la question allemande" pour l’Occident?

Sabotage des Nord Stream: "une solution de la question allemande" pour l’Occident?

L’Occident passe sous silence les récentes révélations d’un journaliste américain sur l’implication des États-Unis dans le sabotage des Nord Stream. Le chef de... 15.02.2023, Sputnik Afrique

2023-02-15T20:38+0100

2023-02-15T20:38+0100

2023-02-15T20:38+0100

sergueï lavrov

nord stream

nord stream 2

sabotage des gazoducs nord stream

ministère russe des affaires étrangères

russie

international

états-unis

danemark

suède

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104105/88/1041058862_0:73:1400:861_1920x0_80_0_0_67467c58ab562c121ba02db9667aff79.jpg

Les actes de sabotage organisés en juin 2022 sur les gazoducs Nord Stream ont permis à l’Occident de brider l’autonomie de l’Allemagne et de lui empêcher de jouer le rôle de principale puissance européenne, a déclaré, ce mercredi 15 février, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov.Médias muselés comme dans le monde de George OrwellLes gouvernements occidentaux cherchent à passer sous silence les résultats de l’enquête récemment présentée par Seymour Hersh. Ce journaliste d’investigation américain, prix Pulitzer 1970, a estimé que Washington serait impliqué dans l’organisation du sabotage des Nord Stream 1 et 2.Si on accusait la Russie d’avoir, par exemple, sapé un gazoduc qui approvisionnerait le Canada et les États-Unis, les journalistes "n’auraient pas d’autre travail à faire" que d’en parler. Mais lorsque c’est Washington qui est impliqué dans un acte de sabotage, c’est tout à fait différent: "la réaction est nulle", note le ministre.La plupart des grands médias américains et britanniques ont préféré ignorer l’enquête de Hersh. Une semaine après sa publication, il n’y a toujours aucun article à ce sujet dans le New York Times, le Washington Post, le Financial Times ou le Guardian.Pourtant, l’enquête a été réalisée par "un journaliste réputé qui ne renonce pas à ses paroles" et confirme ses conclusions."Insolence"Les pipelines Nord Stream 1 et 2 ont été endommagés dans les eaux territoriales suédoises et danoises. Stockholm et Copenhague ne répondent plus depuis septembre aux lettres du Premier ministre russe. Or, Mikhaïl Michoustine leur a proposé de discuter de cette affaire puisque les gazoducs Nord Stream appartiennent à une société russe, rappelle M.Lavrov.Implication de Washington dans les explosions en mer BaltiqueLe 8 février, le journaliste Seymour Hersh a publié les résultats de son enquête sur le sabotage des Nord Stream en juin 2022. Selon lui, des plongeurs américains ont posé des explosifs sur les gazoducs au fond de la mer Baltique, "opérant sous le couvert d'un exercice de l'Otan largement médiatisé et connu sous le nom de BALTOPS 22".Invités par le journaliste à commenter cette hypothèse, la Maison-Blanche et la CIA l’ont traitée de "pure fiction", et de "complètement et totalement fausse". Le Pentagone a, lui-aussi, déclaré à Sputnik que les États-Unis n’y étaient pour rien.Sabotage des gazoducs Nord StreamUne conduite du Nord Stream 1 et deux autres du Nord Stream 2, reliant la Russie à l’Allemagne sous la mer Baltique, ont été endommagées par plusieurs explosions le 26 septembre 2022. L’incident s’est produit dans les zones économiques exclusives de la Suède et du Danemark.Les dégâts ont entraîné une fuite massive de gaz. Berlin, Copenhague et Stockholm n’excluent pas un acte de sabotage. Selon l’opérateur de Nord Stream 1, il est impossible d’évaluer la durée des travaux de réparation.Vladimir Poutine a dénoncé un "acte de terrorisme international" et tient depuis les Anglo-Saxons responsables de ces actions "qui détruisent les infrastructures européennes".

russie

états-unis

danemark

suède

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

sergueï lavrov, nord stream, nord stream 2, sabotage des gazoducs nord stream, ministère russe des affaires étrangères, russie, international, états-unis, danemark, suède