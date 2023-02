https://fr.sputniknews.africa/20230219/les-propos-de-macron-sur-une-eventuelle-defaite-russe-font-reagir-moscou-1057959485.html

Les propos de Macron sur une éventuelle défaite russe font réagir Moscou

Paris n'a pas résisté à l'Otan qui a proclamé Moscou son ennemi. Emmanuel Macron révèle désormais que l'Occident travaille à renverser le pouvoir en Russie et... 19.02.2023, Sputnik Afrique

En fournissant des armes à l'Ukraine sur fond de déclarations sur l'inadmissibilité de la victoire russe, Paris veut la défaite de Moscou, a déclaré ce dimanche la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères.Maria Zakharova a commenté les propos du Président français. Emmanuel Macron a souhaité "la défaite" de Moscou, tout en mettant en garde ceux qui veulent "avant tout écraser la Russie", car cette position ne sera "jamais" celle de la France. Paris n'a rien pu faire"Les livraisons d'armes sur fond de déclarations sur l'inadmissibilité de la victoire de la Russie ne laissent pas d'autre conclusion logique, elle est la seule: on nous souhaite la défaite. Mais ils en resteront pour leurs frais", a écrit Mme Zakharova sur Telegram.La France est un membre de l'Otan, a-t-elle également rappelé. Et l'Alliance a fixé dans tous ses documents que la Russie est son ennemie. "Paris a probablement tenté de résister mais il n'a rien pu faire et s'est solidarisé avec cela."Un coup d'État en vue?La diplomate a aussi commenté les propos de M.Macron sur un changement de pouvoir en Russie, prononcés à la conférence de Munich sur la sécurité."Il a ouvertement reconnu que pendant toutes ces années, l’Occident ne faisant pas que de s'immiscer dans les affaires intérieures de la Russie, il tentait de renverser le pouvoir […] Cela veut dire qu'il s'imposait sans fin comme interlocuteur du pouvoir russe tout en sachant qu'une campagne de changement de pouvoir anticonstitutionnel était en cours contre [notre] pays. Charmant."

