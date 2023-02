https://fr.sputniknews.africa/20230219/la-crimee-cible-legitime-de-kiev-moscou-repond-a-washington---1057961592.html

La Crimée, "cible légitime" de Kiev? Moscou répond à Washington

En approuvant les attaques ukrainiennes contre les sites militaires de la Crimée, les États-Unis se montrent comme "le principal provocateur international"... 19.02.2023, Sputnik Afrique

En soutenant que la Crimée est une "cible légitime" pour Kiev, Washington "souligne une fois de plus la profondeur des désaccords" avec Moscou, a jugé le porte-parole du Président russe, Dmitri Peskov.Auparavant, la secrétaire d'État adjointe américaine Victoria Nuland avait exprimé le soutien de son pays aux frappes ukrainiennes contre la Crimée.Pour le porte-parole du Kremlin, une telle position souligne une fois de plus le rôle des États-Unis en tant que "principal provocateur de la tension internationale"."Occupez-vous d’ovnis"Plus tôt, la porte-parole de la diplomatie russe avait également réagi à cette prise de position de Victoria Nuland. Maria Zakharova lui avait proposé de s’occuper "de ballons blancs et d’ovnis [qui] sillonn[ent] l'espace aérien des États-Unis".Selon la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Washington incite Kiev à aggraver la situation et à transférer les hostilités sur le territoire russe:

