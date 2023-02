https://fr.sputniknews.africa/20230218/seisme-en-syrie-alep-recoit-encore-25-tonnes-daide-medicale-russe-1057953626.html

Séisme en Syrie: Alep reçoit encore 2,5 tonnes d'aide médicale russe

Des militaires russes en Syrie ont remis plus de 2,5 tonnes de médicaments aux hôpitaux d'Alep, qui traitent notamment les victimes du séisme dévastateur survenu en Syrie et en Turquie le 6 février, selon la Défense russe.L'aide médicale comprend des antiseptiques et des désinfectants, des préparations hormonales, des systèmes de transfusion, des antibiotiques, des antifébriles et autres, précise le ministère.Toutes les villes concernéesCe sont en priorité l'hôpital militaire syrien et l'hôpital universitaire qui ont reçu l'aide destinée aux rescapés.Toutes les villes touchées reçoivent de l'aide humanitaire, a souligné Alexandre Lisseïenko, responsable du service médical du groupe militaire russe.Le personnel de l'hôpital universitaire et des habitants ont exprimé leur gratitude aux militaires.Les séismes qui ont touché le sud de la Turquie et le nord de la Syrie ont fait plus de 45.000 morts, selon le dernier bilan officiel.

