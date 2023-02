https://fr.sputniknews.africa/20230217/top-15-des-pays-avec-les-plus-gros-budgets-militaires-de-2022-1057939683.html

Top 15 des pays avec les plus gros budgets militaires de 2022

En 2022, les États-Unis ont bénéficié d'un budget militaire de 766,6 milliards de dollars, un record mondial, selon les données de The Military Defence. Ce... 17.02.2023, Sputnik Afrique

Le classement des dépenses militaires faites en 2022 par une quinzaine de pays a été présenté par l’Institute for Strategic Studies (IISS).Depuis longtemps, les États-Unis y conservent la première place. En 2022, ils ont déboursé 766,6 milliards de dollars, conformément au bulletin annuel The Military Defence 2023 publié par l’IISS. Soit 12 milliards de plus qu’en 2021.La Chine se classe deuxième, avec 242.2 milliards de dollars (207,3 milliards en 2021). Elle est suivie par la Russie qui a débloqué 87,9 milliards de dollars, contre 62,2 milliards en 2021En quatrième place se positionne le Royaume-Uni avec 70 milliards de dollars (un volume plus léger qu’en 2021, soit 71,6 milliards).L’Inde occupe la cinquième position avec 66.6 milliards de dollars (65,1 milliards en 2021).Aucun pays africain n’est rentré dans le classement. Parmi les pays du Moyen-Orient figurent l’Arabie saoudite (45,6 milliards de dollars) et l’Iran (44 milliards).Une cause de l’augmentationSelon l’institut de recherche, la forte inflation ayant marqué les dernières années "a érodé les dépenses de défense en termes réels dans les pays d'Afrique subsaharienne, d'Amérique latine et des Caraïbes, du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord, ainsi qu'en Russie et Eurasie". Maintenant, elle se répand dans d’autres pays aussi, conclut-il.Pour l’année en cours, Washington a réservé 858 milliards de dollars pour la Défense, en conformité avec une loi adoptée fin décembre 2022. Cela représente une augmentation de 91,4 milliards en une année.

