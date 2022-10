L’Algérie prévoit une hausse sans précédent de son budget militaire en 2023

https://fr.sputniknews.africa/20221021/lalgerie-prevoit-une-hausse-sans-precedent-de-son-budget-militaire-en-2023-1056586331.html

Le gouvernement algérien a élaboré un projet de loi prévoyant une augmentation de 127% du budget militaire du pays, le portant à 22,7 milliards de dollars... 21.10.2022, Sputnik Afrique

Selon un projet de loi du gouvernement algérien distribué aux députés, le budget défense 2023 s’élèvera à 22,7 milliards de dollars, a annoncé le portail spécialisé Menadefense.Publié le 14 septembre dernier, le décret du Président algérien exclut du débat parlementaire les questions relatives à la défense et à la diplomatie, et ne permettra donc pas d'évoquer le montant en question. Ainsi, le budget devra être adopté par le Parlement fin novembre prochain, sauf décision de dernière minute du Président.Finalement, 5,27 milliards de dollars devraient être alloués à ce qui est compris dans un chapitre intitulé "Logistique et appui multiformes", ce qui pourrait signifier le financement "des forces ou des opérations en dehors des frontières", rapporte Menadefense.Depuis 2004, le budget militaire algérien avoisinait les 10 milliards de dollars par an.En avril dernier, l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI) a relayé des informations selon lesquelles l’Algérie occupait le premier rang en Afrique et le 26e sur le plan international quant aux dépenses militaires en 2021. Durant l’année écoulée, ces dépenses ont atteint 9,1 milliards de dollars, soit 5,6% du PIB du pays.

