Le projet de budget américain pour 2023 interdit de nouveau l’aide au régiment Azov

Le projet de budget américain pour 2023 interdit de nouveau l’aide au régiment Azov

Malgré le soutien militaire accordé par Washington à l’Ukraine, les législateurs américains ont gardé dans le projet de loi de finances pour 2023 le point... 20.12.2022, Sputnik Afrique

congrès des états-unis

budget militaire

russie

ukraine

amendements

bataillon azov

Le projet de la loi de finances pour l’année prochaine montre que le conflit en Ukraine n’a pas affecté l’attitude de Washington envers le bataillon néonazi Azov*, dont les membres sont qualifiés par le régime de Kiev de "héros".Comme l’indique le site du Congrès, le point a été ajouté dans la loi de finances pour 2017 et y est resté les années suivantes.Un amendement contre AzovD’après l’hebdomadaire américain Nation en 2015, les membres du Congrès John Conyers et Ted Yoho ont rédigé un amendement au projet de loi de finances limitant "les livraisons d’armes, l'entraînement et toute autre assistance à la milice ukrainienne néonazie Azov*". Il avait été adopté à l'unanimité à la Chambre des représentants. Cependant, sous pression du Pentagone, les législateurs ont dû retirer l’amendement de la version finale du projet de loi de finances pour 2016.Nouveau budget de défenseEn 2023, Washington prévoit de dépenser pour la défense nationale 797,7 milliards de dollars, soit 69,3 milliards de dollars de plus par rapport à l’année 2022. De plus, le nouveau budget prévoit 27,9 milliards de dollars d’aide supplémentaire à Kiev. Notamment, 9,3 milliards de dollars sont destinés à renforcer les capacités de défense de l’armée ukrainienne face à la Russie.*Organisation terroriste interdite en Russie

congrès des états-unis, budget militaire, russie, ukraine, amendements, bataillon azov