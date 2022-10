https://fr.sputniknews.africa/20221028/un-attentat-prepare-par-des-neo-nazis-a-ete-dejoue-au-sud-de-la-russie-1056652731.html

Un attentat préparé par des néo-nazis a été déjoué au sud de la Russie - vidéo

Quatre partisans des néo-nazis ukrainiens ont été arrêtés dans le Caucase russe pour avoir préparé un attentat, annonce le Service fédéral de sécurité. 28.10.2022, Sputnik Afrique

Un acte terroriste a été déjoué par les services secrets russes dans le kraï de Stavropol, au sud de la Russie. Un groupe de quatre partisans des nationalistes ukrainiens a été arrêté, a fait savoir ce 28 octobre le Service fédéral de sécurité (FSB).L'arsenal saisiLes perquisitions ont été réalisées au domicile des suspects et dans une cachette dans le district de Predgorny. Les forces de sécurité y ont découvert des armes à feu, des engins explosifs prêts à l’emploi et des composants pour en fabriquer de nouveaux. En outre, des ouvrages sur l'organisation d'émeutes ont aussi été retrouvés.Le FSB n'a pas précisé le moment exact de l'arrestation, seulement que le tribunal les avait déjà arrêtés.Une affaire pénale a été ouverte pour "attaque terroriste".D’après la source, l'un des détenus a confié que les auteurs de l'attentat admiraient les actions du bataillon Azov* et s'en inspiraient. Ainsi, ils allaient effectuer des appels "à tuer la population russophone en Ukraine, les forces de sécurité, les militaires et les autorités actuelles de la Fédération de Russie".*Organisation terroriste interdite en Russie

