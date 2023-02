Les USA auraient dépensé 1,6 million de dollars pour détruire un ballon de loisir à 12 dollars

https://fr.sputniknews.africa/20230217/les-usa-auraient-depense-16-million-de-dollars-pour-detruire-un-ballon-de-loisir-a-12-dollars-1057944148.html

L’un des objets volants récemment abattus par l’armée américaine serait un ballon de loisir coûtant une dizaine de dollars tout au plus, qui avait été lancé... 17.02.2023, Sputnik Afrique

Un ballon globe-trotter porté disparu depuis le 15 février par un club de radio-amateurs américain, baptisé Northern Illinois Bottlecap Balloon Brigade (NIBBB), serait l’un des objets volants abattus par des missiles de l’US Air Force, relate le magazine hebdomadaire Aviationweek.Le ballon, lancé quatre mois plus tôt, a été aperçu pour la dernière fois au large de la côte ouest de l’Alaska. Un outil de prévision populaire de modèle HYSPLIT fourni par la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) avait prévu que l’objet de forme cylindrique flotterait au-dessus de la partie centrale du territoire du Yukon (nord-ouest du Canada, à la frontière avec l'Alaska) le 11 février.Le même jour, un F-22 de Lockheed Martin a abattu un objet non identifié d’une description et d’une altitude similaires dans la même zone. Des ballons "pico"?Selon le magazine, pour l’instant, le club amateur n’accuse pas les autorités d’avoir détruit son ballon. Mais des soupçons existent parmi des membres éminents d’une petite communauté d’amateurs de ballon pico, qui combine la radio amateur et la montgolfière à haute altitude.Les descriptions des trois objets non identifiés abattus du 10 au 12 février correspondent aux formes, aux altitudes et aux charges utiles des petits ballons pico, qui peuvent généralement être achetés pour 12 à 180 dollars chacun, selon le type, précise le journal.Quatre objets volants abattus en moins de dix joursPour rappel, les États-Unis avaient abattu au moins quatre ballons en moins de dix jours. Parmi ces objets figurait un ballon chinois qui avait traversé le territoire américain avant d’être intercepté au-dessus de l’Atlantique. Pour les détruire, l’US Air Force a tiré quatre missiles air-air AIM-9X Sidewinder à environ 400.000 dollars pièce, selon les médias.Washington affirme qu’il s’agit d’un ballon espion. Pékin explique qu’il s’agit d’une sonde météorologique qui s’est perdue et rappelle en outre que plusieurs ballons américains ont en 2022 violé son espace aérien.

