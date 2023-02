https://fr.sputniknews.africa/20230217/la-dedollarisation-du-soudan-du-sud-la-monnaie-est-une-question-de-confiance-indique-un-economiste-1057943681.html

La dédollarisation du Soudan du Sud: la monnaie est une question de confiance, indique un économiste

La dédollarisation du Soudan du Sud: la monnaie est une question de confiance, indique un économiste

Djouba renonce au dollar américain. Une décision prise sur fond de forte inflation et de situation sécuritaire compliquée. Pour Zone de Contact, Hamidou... 17.02.2023, Sputnik Afrique

2023-02-17T16:48+0100

2023-02-17T16:48+0100

2023-02-17T16:48+0100

zone de contact

podcast

afrique

dollar us

inflation

soudan du sud

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/02/11/1057943520_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_5c9d264bfdd6187e5a6a1b8ae6a3f113.jpg

La dédollarisation du Soudan du Sud: la monnaie est une question de confiance, indique un économiste Djouba renonce au dollar américain. Une décision prise sur fond de forte inflation et de situation sécuritaire compliquée. Pour Zone de Contact, Hamidou Sawadogo, économiste burkinabé, et Oumar MC Koné, chef de la Mission d’Appui à la Refondation de l’État du Mali, ont exposé les défis qui attendent les autorités sud-soudanaises.

Impossible désormais d’utiliser le billet vert au Soudan du Sud. La Banque centrale du pays a émis une directive interdisant toutes les transactions commerciales en dollars. Dorénavant, elles se feront exclusivement en livres sud-soudanaises. Hamidou Sawadogo, macroéconomiste burkinabé et enseignant-chercheur à l’université Joseph Ki-Zerbo de Ouagadougou, a apprécié au micro de Zone de Contact le courage des autorités qui se sont lancées dans la réforme:Toutefois, souligne-t-il, "une chose est de prendre une mesure administrative, mais toute autre chose est de faire respecter cette mesure. Généralement, ce n'est pas par la force". "La monnaie, c'est une question de confiance", ajoute l’économiste.En tout cas, selon le professeur Hamidou Sawadogo, la bonne volonté, les instruments financiers et les solutions administratives ne suffiront pas à résoudre le problème: "Il faut d’abord régler la question de la crise sécuritaire, la question liée à la guerre".C’est en renforçant ses institutions, en structurant les forces de défense et en désarmant toutes les milices, que "petit à petit le Soudan peut sortir de cette instabilité", conclut le chef de la MARE. Retrouvez également dans ce numéro:- Sergueï Lavrov, le chef de la diplomatie russe, et le nouveau concept de politique étrangère de la Russie;- Mamou Sidiki Camara, secrétaire général du conseil supérieur de la Diaspora malienne en Guinée, sur le projet de fédération entre le Mali, le Burkina Faso et la Guinée;- Oleg Choulga, ancien militaire soviétique en Angola et au Mozambique, sur son expérience passée et sur le récent rapprochement entre la Russie et l’Afrique.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Google Podcasts – Castbox► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

afrique

soudan du sud

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

podcast, afrique, dollar us, inflation, soudan du sud, аудио