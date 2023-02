https://fr.sputniknews.africa/20230216/le-soudan-du-sud-etudie-la-possibilite-de-participer-au-sommet-russie-afrique-1057937733.html

Le Soudan du Sud étudie la possibilité de participer au sommet Russie-Afrique

Sous une pluie de pressions occidentales, plusieurs pays africains ne se sont pas encore exprimés quant à leur participation au deuxième sommet Russie-Afrique...

Les autorités du Soudan du Sud ont reçu et étudient l’invitation russe au deuxième sommet Russie-Afrique qui se tiendra fin juillet à Saint-Pétersbourg, a déclaré ce jeudi 16 février Mayik Ayi Deng, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de ce pays.Selon lui, le Soudan du Sud cherche à renforcer ses relations avec la Russie, principalement dans le domaine économique et commercial.Certains pays ont déjà confirmé leur présenceLe chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, avait précédemment indiqué que Moscou avait invité tous les dirigeants des États africains au sommet de Saint-Pétersbourg. Intitulé "Le sommet et le forum économique Russie-Afrique: pour la paix, sécurité et développement", l’événement servira à mettre en œuvre des solutions pour dynamiser la coopération économique entre la Russie et les pays africains, a déclaré fin 2022 M.Lavrov.En dépit des pressions et chantage de l’Occident, certains pays –le Soudan, la Mauritanie, le Tchad et l’Afrique du Sud- ont déjà confirmé leur présence au prochain sommet.Le premier sommet Russie-Afrique s’était tenu en 2019 à Sotchi.

