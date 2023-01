https://fr.sputniknews.africa/20230127/pretoria-confirme-sa-participation-au-sommet-russie-afrique-1057724507.html

Pretoria confirme sa participation au plus haut niveau au sommet Russie-Afrique

Pretoria confirme sa participation au plus haut niveau au sommet Russie-Afrique

L'Afrique du Sud a confirmé sa participation au plus haut niveau au 2e sommet Russie-Afrique, a déclaré ce 27 janvier l'ambassadeur russe dans ce pays. 27.01.2023, Sputnik Afrique

"On attend beaucoup de nous" pour la deuxième édition du sommet Russie-Afrique qui aura lieu fin juillet à Saint-Pétersbourg, a fait savoir l'ambassadeur russe en Afrique du Sud.Après que, pendant la première édition du forum en 2019, Moscou avait évoqué sa volonté de travailler plus étroitement avec ses partenaires africains, Pretoria "porte un vif intérêt à toute cette nouvelle atmosphère" liée au deuxième volet du sommet.Et de poursuivre qu'il y a "des attentes assez élevées, des espoirs. Il y a bien sûr des gens qui veulent tout faire dérailler, mais la majorité voit cela d’un bon œil et attend avant tout des progrès dans le domaine économique".Exercices militaires, vols directs, monnaie communeNombre de points de coopération ont été à l'ordre du jour de la visite de travail en Afrique du Sud de Sergueï Lavrov qu'il a effectuée dans le cadre de sa tournée africaine.Les parties s'apprêtent actuellement à participer à des exercices militaires russo-sino-sud-africains en février.Alors qu'il est envisagé de créer une monnaie commune pour les BRICS, Moscou et Pretoria souhaitent également délaisser le dollar dans leurs échanges commerciaux et aspirent à trouver des solutions "au cours de cette année".En outre, la question du lancement de vols directs reliant la Russie à l'Afrique du Sud refait souvent surface à l'approche du sommet en juillet.

