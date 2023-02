https://fr.sputniknews.africa/20230217/consequences-enormes-le-sabotage-des-nord-stream-par-les-etats-unis-nuirait-a-lotan-1057941916.html

"Conséquences énormes": le sabotage des Nord Stream par les États-Unis nuirait à l’Otan

Suite à l’acte de sabotage réalisé par les États-Unis sur les gazoducs Nord Stream, certains pays de l’Otan pourraient avoir envie de quitter l’Alliance... 17.02.2023, Sputnik Afrique

Le sabotage des Nord Stream aura des "conséquences politiques énormes" pour les États-Unis à long terme, a déclaré le 15 février le journaliste américain Seymour Hersh dans l'émission américaine Democracy Now.Le journaliste d’investigation, prix Pulitzer en 1970, est sûr que cette situation nuira aux pays de l’Otan vu la flambée des factures d’électricité. "Si c'est ce qu'il [Joe Biden] pense, que le fait que nous avons froid est moins important que le fait qu'il continue une guerre qu'il ne gagnera pas, ça me frappe", soutient-il.Le journaliste d'investigation qualifie les explosions des gazoducs russes de sabotage contre l'Europe. Selon lui, l'un des objectifs de ces actes est de démontrer la dépendance totale européenne vis-à-vis des États-Unis.En général, le sujet du pétrole et du gaz de provenance de Russie est le thème qui "a toujours fait peur" à Washington.L’enquête de Seymour HershPrécédemment M. Hersh avait déclaré que les États-Unis s'étaient "tirés une balle dans le pied" en faisant sauter les pipelines russes en septembre dernier.Il a fait parler de lui début février après avoir publié sur son blog une enquête consacrée à l’incident. Il affirme que le sabotage avait été autorisé par l’administration Biden et organisé par la Marine des États-Unis. D’après lui, des plongeurs américains ont placé des explosifs sur les gazoducs au fond de la mer Baltique en juin 2022 lors des exercices BALTOPS 22.

