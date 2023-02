https://fr.sputniknews.africa/20230217/au-mali-il-est-desormais-interdit-de-fumer-la-chicha-1057944985.html

Au Mali, il est désormais interdit de fumer la chicha

Au Mali, il est désormais interdit de fumer la chicha

Les autorités maliennes ont commencé à interpeller les gens qui font du narguilé, pratique officiellement interdite à partir du 15 février 2023, tout comme la... 17.02.2023, Sputnik Afrique

Annoncée six mois plus tôt, l’interdiction de la chicha est entrée en vigueur le 15 février au Mali, indique l’Office Central des Stupéfiants (OSC).Le jour-même, les autorités ont procédé à une série d’interpellations.Selon les médias locaux, la pratique de fumer la chicha dans les bars a fleuri à Bamako.Des sanctionsL’arrêté interministériel en question a été signé le 15 août 2022. Il prohibe "l’importation, la distribution, la vente et l’usage de la chicha ou tout appareil similaire".Les contrevenants encourent un à dix jours de prison et une amende de 300 à 10.000 francs (0,5 à 15 dollars).En 2017, un groupe de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a mis en garde contre la dangerosité du narguilé, qui peut être jusqu’à dix fois plus nocif que la cigarette. L’institution a aussi déploré que la chicha ne fasse pas l'objet des mêmes campagnes de sensibilisation.

