Plus de chicha en Égypte aux alentours des écoles et mosquées

À partir de demain, pour servir aux clients du narghilé, les restaurants et cafés égyptiens devront se munir d’une licence. Une loi spéciale veillera à ce que... 10.12.2022, Sputnik Afrique

Une loi interdisant la consommation du narghilé à proximité des lieux de culte et des écoles entre en vigueur en Égypte. À partir du 11 décembre, les établissements souhaitant proposer à ses clients de la chicha, devront respecter toute une liste d’exigences pour obtenir une licence particulière, selon une décision du gouvernement.En premier lieu, l’établissement doit être situé à au moins un kilomètre des lieux de culte, des écoles et autres établissements d'enseignement et de formation, ainsi que des stations-service, selon la presse égyptienne.D’autres règles à respecterLa zone dans laquelle il sera permis de fumer doit également être restreinte: elle ne doit pas dépasser 50% de la surface totale de l’établissement.Les propriétaires sont obligés d’assurer une ventilation adéquate, ne pas couvrir le sol avec des matériaux inflammables et munir les portes d’un mécanisme de fermeture. Ces accès doivent rester fermées en tout temps, sauf pendant les heures d'entrée et de sortie.Tout établissement ne disposant pas d’une licence risque une amende, et une fermeture en cas de récidive.

