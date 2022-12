https://fr.sputniknews.africa/20221205/salon-food-africa-2022-au-caire-la-russie-repond-present-1057185185.html

Salon Food Africa 2022 au Caire: la Russie répond présent

Le salon international, Food Africa 2022, a ouvert ses portes ce lundi 5 décembre au Caire, en Égypte. Les fabricants russes y sont présents pour la première fois, et leur stand est le plus spacieux, indique le Centre d’exportation russe.De fait, le stand Made in Russia présenté au salon Food Africa "témoigne de l’intérêt que porte les entreprises africaines pour un partenariat avec leurs homologues russes".D’après le centre, sur une superficie supérieure à 500 mètres carrés, près de 20 fabricants russes exposent des produits de viande, des huiles, des poissons et fruits de mer ainsi que des confiseries et des ingrédients alimentaires. Le salon se déroulera jusqu’au 7 décembre.

