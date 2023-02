https://fr.sputniknews.africa/20230216/nouveaux-details-sur-limplication-des-etats-unis-dans-le-sabotage-des-nord-stream-1057935189.html

Nouveaux détails sur l'implication des États-Unis dans le sabotage des Nord Stream

Équipés d’appareils sophistiqués, des plongeurs américains ressemblant à "un groupe de terroristes" ont pris part aux exercices otaniens BALTOPS 22. Cela... 16.02.2023, Sputnik Afrique

Après les révélations du journaliste Seymour Hersh, un autre journaliste américain fournit des preuves de l’implication américaine dans le sabotage des Nord Stream en mer Baltique. John Dougan a déclaré à Sputnik avoir reçu une lettre anonyme d'un participant aux exercices BALTOPS 22 de l’Otan, au cours desquels des explosifs auraient été posés sur les gazoducs russes.Le courrier, dont Sputnik a pris connaissance, a été envoyé le 2 octobre. John Dougan, lanceur d'alerte qui a obtenu l'asile politique en Russie, indique faire confiance à l’auteur anonyme de la lettre puisque ce dernier avait envoyé des photos des manœuvres navales et des documents.Un groupe accueilli par un haut gradé américainD’après cette source, le 15 juin 2022, un hélicoptère a amené un groupe d'Américains en civil dans la zone des exercices, au large de l'île de Bornholm, au Danemark. "Ma première pensée a été qu'ils ressemblaient à un groupe de terroristes", a écrit l'auteur de la lettre, ajoutant qu'il trouvait bizarres leurs coiffures, moustaches et barbes, ainsi que l'absence de plaques d’identité militaire.Les plongeurs ont été accueillis par un vice-amiral de la 6e Flotte de la Marine américaine et un groupe d'hommes en civil. L'auteur de la lettre n'a pas entendu leur conversation à cause du bruit de l'hélicoptère.Équipement couteuxCes individus disposaient d’équipements hautement professionnels et coûteux inhabituels pour les unités navales régulières. Ils ont également apporté de petites boîtes.Après la conversation avec le haut gradé, les individus se sont rendus dans une zone qui n’était pas prévue par le scénario des exercices, selon la source.Équipés de recycleurs, les plongeurs sont restés sous l’eau durant plus de 6 heures. Ensuite, ils sont repartis en hélicoptère.L’enquête de Seymour HershLes détails fournis à John Dougan corroborent l'enquête d’un autre journaliste américain, Seymour Hersh. Début février, dans son blog, celui-ci a affirmé que le sabotage des gazoducs des Nord Stream 1 et 2 fin septembre avait été autorisé par l’administration Biden et organisé par la Marine des États-Unis.L’homme y affirme que des plongeurs américains ont placé des explosifs sur les gazoducs au fond de la mer Baltique en juin 2022 lors des exercices BALTOPS 22.Un "acte de terrorisme"Le 26 septembre, plusieurs explosions se sont produites sur les gazoducs sous-marins Nord Stream 1 et 2, dans les zones économiques exclusives de la Suède et du Danemark. Une des conduites du Nord Stream 2 et les deux du Nord Stream 1 ont été endommagées. Ces actes de sabotage ont entraîné une fuite massive de gaz.Vladimir Poutine a qualifié cette attaque d’"acte de terrorisme international" et tient depuis les Anglo-Saxons pour responsables de ces actions "qui détruisent les infrastructures européennes".

