"La demande européenne pour les énergies russes reste élevée", estime Moscou

"La demande européenne pour les énergies russes reste élevée", estime Moscou

14.02.2023

En dépit de ses sanctions imposées contre la Russie, l’UE continue bel et bien d’importer ses énergies, a indiqué un haut responsable au ministère russe des Affaires étrangères, dans une interview accordée à Sputnik.Parmi les acheteurs figure l’Allemagne qui, selon les médias locaux, continue d’importer du GNL russe (gaz naturel liquéfié).Sur fond de conflit en Ukraine, les Vingt-Sept ont acté la réduction progressive de leurs achats gaziers et pétroliers auprès de la Russie. Plusieurs pays européens ont réduit ou complètement arrêté (cas de la Bulgarie et de la Pologne) leurs importations gazières depuis la Russie. Le pays couvrait 45% de toutes les importations européennes d’or bleu avant 2022.En riposte à ces sanctions, Vladimir Poutine a entériné le nouveau schéma de paiement du gaz en roubles. Cette modification a entraîné une nouvelle vague de refus parmi les clients européens de Gazprom.Coopération russo-turqueBien que le transit du gaz depuis la Russie vers l’Europe soit entravé, en grande partie en raison des explosions ayant mis les Nord Stream hors service, le gaz russe passe également en Europe par la Turquie. Afin d’élargir les capacités de livraisons vers l’Europe, Moscou et Ankara misent sur la création d’un hub gazier qui pourrait également contribuer à la stabilité des marchés énergétiques mondiaux. Un projet qui est en pleine élaboration, poursuit M.Pilipson.L’UE a également interdit les importations pétrolières russes par voie maritime et a plafonné leurs prix. Cependant, la Russie a réussi à réacheminer ses volumes vers d’autres acheteurs, d’après un rapport publié en février par la Commission européenne. Malgré toutes ces perturbations, le marché mondial de l’or noir reste stable, a estimé Suhail Al Mazroui, ministre émirati de l’Énergie, qui a décliné l’importance d’une nouvelle rencontre de l’OPEP+.

