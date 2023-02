https://fr.sputniknews.africa/20230210/un-diplomate-explique-comment-les-sanctions-font-du-bien-au-commerce-exterieur-russe-1057882065.html

Un diplomate explique comment les sanctions font du bien au commerce extérieur russe

Un diplomate explique comment les sanctions font du bien au commerce extérieur russe

"Elles influent, mais dans le sens contraire." Les sanctions occidentales n’empêchent pas les paiements en monnaies nationales dans les échanges entre la... 10.02.2023, Sputnik Afrique

2023-02-10T07:41+0100

2023-02-10T07:41+0100

2023-02-10T07:43+0100

russie

chine

paiement

rouble

yuan

sanctions antirusses

international

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/07/1c/1055672116_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_3dda57b82c40dc3686549d82f59514f6.jpg

L’effet des sanctions antirusses sur les règlements entre la Russie et la Chine en monnaies nationales s’est avéré être contraire aux attentes.Selon lui, la part des monnaies nationales dans les échanges entre les deux pays a doublé en 2022.Une décision importanteIl a signalé que les deux pays introduisent les paiements en yuans et en roubles à des rythmes "très impressionnants".M.Morgoulov a ajouté que la demande de yuans augmentait à la bourse russe.Les règlements pour le gaz en roubles et yuans avaient été annoncés dès le mois de novembre par le vice-Premier ministre russe Alexandre Novak, à l’issue d’une réunion de la commission intergouvernementale pour la coopération énergétique."Nous optons pour les règlements en monnaies nationales, pour les ressources énergétiques et pour les livraisons d’équipements chinois. À l’heure actuelle, les livraisons de gaz entre Gazprom et la Chine sont payées en roubles et en yuans de manière paritaire. Les livraisons de pétrole et de produits pétroliers suivent activement le même exemple", a-t-il indiqué.

russie

chine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, chine, paiement, rouble, yuan, sanctions antirusses, international