"Nous avons lutté tous seuls": le Premier ministre du Burkina se paie la CEDEAO

Le Premier ministre burkinabé a reproché à la CEDEAO d'avoir abandonné son pays dans la lutte contre le terrorisme.

Ouagadougou a toujours la dent dure contre la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO). Après avoir une nouvelle fois pesté contre les sanctions, dans un communiqué en compagnie du Mali et la Guinée, le Burkina a de nouveau formulé des critiques à l’encontre de l’organisation régionale, par la voix de son Premier ministre, Apollinaire Kyélem de Tambèla.Ce dernier a notamment pointé du doigt la mollesse de la CEDEAO dans la lutte contre le terrorisme et l’insécurité. Il a accusé l’organisation d’abandonner le Burkina à son sort et d’être "absente" au moment où les populations ont besoin d’aide dans la région sahélienne.Apollinaire Kyélem de Tambèla a encore assuré que le rapprochement entre le Burkina, le Mali et la Guinée n’était pas une menace pour la CEDEAO. Il a cependant appelé la communauté économique à se réformer et à ne plus mettre de bâtons dans les roues des trois pays.Une CEDEAO inefficaceL’impuissance de la CEDEAO en matière de sécurité a déjà été fustigée par de nombreux observateurs. L’organisation fait preuve d’une "approche désuète", en ne s’appuyant pas sur les principaux pays concernés par la flambée des violences, avait ainsi récemment déclaré à Sputnik Théodore Sonzaï, en charge des questions de défense au Parti des peuples africains – Côte d'Ivoire.L’ancien Président ivoirien, Laurent Gbagbo, s’était aussi récemment dit choqué de l’attitude de la CEDEAO à l’égard du Mali et du Burkina. Il avait proposé la création d’une brigade anti-djihadiste pour lutter efficacement contre le terrorisme au Sahel.Ce 9 février, le Mali, le Burkina et la Guinée, qui traversent une phase de transition politique, avaient par ailleurs signé un communiqué commun, demandant notamment la levée des sanctions de la CEDEAO et de l’Union africaine à leur égard. Une Union africaine qu’Apollinaire Kyélem de Tambèla avait déjà taclée début février.

