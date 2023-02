https://fr.sputniknews.africa/20230213/moscou-achemine-de-laide-humanitaire-aux-syriens-1057905227.html

Moscou achemine de l'aide humanitaire aux Syriens

Moscou achemine de l'aide humanitaire aux Syriens

La Russie continue d’aider la Syrie, victime d'un puissant séisme. Des militaires russes ont distribué aux nécessiteux des kits alimentaires. À la différence... 13.02.2023, Sputnik Afrique

Des militaires russes ont organisé la distribution de 52,5 tonnes d'aide humanitaire aux personnes ayant survécu au tremblement de terre en Syrie. Il s'agit de kits alimentaires et d'articles de première nécessité, a indiqué à la presse Oleg Egorov, chef adjoint du Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie."Depuis le 3 février 2023, 47 personnes ont été sauvées des décombres. 271 Syriens ont reçu une assistance médicale", a ajouté le général. Des militaires russes continuent de travailler sur place pour aider à surmonter les conséquences du séisme dans les gouvernorats d'Alep, de Lattaquié et de Hama.Une aide sélectiveLe tremblement de terre destructeur de magnitude 7,8 qui a frappé le 6 février la Turquie et la Syrie a fait 35.225 morts, dont 3.581 décédés en Syrie, selon les derniers bilans officiels cités par l'AFP. Le bilan pourrait encore "doubler", a indiqué dimanche l'Onu.Si l'Occident n'a pas hésité à aider la Turquie, son aide ne va pas aussi généreusement à la Syrie. Certains États utilisent comme prétexte les sanctions en vigueur contre Damas. Les États-Unis ont toutefois annoncé que leurs sanctions ne concerneraient pas les transactions en lien avec l’aide à la Syrie après le séisme jusqu’au 8 août 2023.

