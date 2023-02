https://fr.sputniknews.africa/20230211/des-milliers-de-manifestants-a-paris-pour-dire-non-a-la-reforme-des-retraites---video-1057895336.html

Des milliers de manifestants à Paris pour dire non à la réforme des retraites - vidéo

Des milliers de manifestants à Paris pour dire non à la réforme des retraites - vidéo

Jusqu'à 500.000 personnes manifestaient ce samedi 11 février à Paris pour la quatrième journée de mobilisation contre la réforme des retraites, selon les... 11.02.2023, Sputnik Afrique

2023-02-11T17:06+0100

2023-02-11T17:06+0100

2023-02-11T17:08+0100

france

réforme

retraite

protestations

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/02/0b/1057895185_2:0:1113:625_1920x0_80_0_0_190b7c527146520e52823910916541ed.png

La contestation provoquée par l'intention du gouvernement de reculer l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans se poursuit dans l'Hexagone. Ce samedi 11 février, des dizaines de milliers de personnes ont manifesté à Paris pour dire non à la réforme.Le cortège est parti de la place de la République pour rejoindre la place de la Nation. Un correspondant de Sputnik présent sur place s'est entretenu avec certains manifestants:Débordements et interpellationsPlusieurs manifestants ont allumé des fumigènes, et certains d'entre eux ont jeté des bouteilles contre les vitrines d’une succursale de la banque CIC. Les forces de l’ordre ont dû intervenir à plusieurs reprises.Suite aux débordements et dégradations, quatre personnes ont été interpellés à Paris en marge de la manifestation, indique la Préfecture de police. Le syndicat CGT a évalué auprès de l'AFP le nombre des manifestants à 500.000 personnes. Dans le même temps, les leaders des huit principaux syndicats ont confirmé leur appel à un cinquième acte le 16 février. Ils se sont également déclarés prêts "à durcir le mouvement" et à "mettre le pays à l'arrêt le 7 mars" si le gouvernement et le parlement "restent sourds" aux mobilisations.

france

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

france, réforme, retraite, protestations