Manifestation contre la réforme des retraites à Paris – vidéos

Une action de protestation contre la réforme des retraites s’est tenue ce mardi à Paris et dans de nombreuses autres villes de France. Au cours de celle-ci, la... 31.01.2023, Sputnik Afrique

Des milliers de Français sont descendus dans les rues de Paris ce mardi 31 janvier pour protester contre la réforme des retraites.Le rassemblement a débuté après 14h30 sur la place d'Italie pour gagner la place Vauban.Des représentants de divers secteurs, des organisations de gauche et de jeunesse, des partisans du mouvement des Gilets jaunes étaient présents, selon un correspondant de Sputnik sur place.La manifestation parisienne a rassemblé 87.000 personnes contre 80.000 le 19 janvier. La police s'attendait initialement à ce que 100.000 personnes participent à cette action.Une manifestation qui dégénèreDes radicaux du mouvement des black blocs ont aussi fait leur apparition dans les rues de Paris. Des affrontements entre forces de l'ordre et manifestants ont eu lieu dans le quartier de Montparnasse.Certains d’entre eux ont commencé à jeter des bouteilles et des pierres sur la police, qui a utilisé du gaz lacrymogène contre les manifestants. Manifestations partout en FrancePlus de 200 manifestations contre la réforme des retraites se sont aussi tenues sur tout le territoire. Selon le ministère de l’Intérieur police, 1,272 million de personnes y ont participé en France, alors que la CGT parle de 2,8 millions de manifestants. Cette mobilisation contre la réforme des retraites a donc été plus importante que celle du 19 janvier (1,12 million de manifestants).Les Français expriment ainsi leur mécontentement avec le projet de réforme controversé des retraites présenté par Élisabeth Borne, Première ministre, le 10 janvier. Le gouvernement prévoit d'adopter cette loi en 2023. Les autorités vont commencer à relever l'âge de la retraite dans le pays de trois mois par an à partir du 1er septembre 2023. Ainsi, il atteindra 64 ans d'ici 2030.

