Aide humanitaire: Moscou s'accorde avec le Liban pour lui offrir du blé et des produits pétroliers

Aide humanitaire: Moscou s'accorde avec le Liban pour lui offrir du blé et des produits pétroliers

La Russie discute avec le Liban des détails techniques pour lui offrir du blé et du carburant, selon l’ambassadeur russe. Fin 2022 Moscou a livré à ce pays en... 09.02.2023, Sputnik Afrique

Suite à la demande d’aide des autorités libanaises, la Russie a décidé d’y envoyer du blé et des produits pétroliers à titre d’aide humanitaire, a annoncé à Sputnik l’ambassadeur de Russie au Liban.En novembre 2022, le ministre libanais des Travaux publics et des Transports Ali Hamiyé a fait savoir que son pays recevrait 25.000 tonnes de blé russe et 10.000 tonnes de carburant.La Russie livre également au Liban de l’huile de tournesol: en 2022 plus de 700 tonnes ont été envoyées. La dernière livraison en date a eu lieu en décembre dernier.Durant ces trois dernières années, le pays est confronté à une crise économique et à une instabilité politique. Cela entraîne de l’inflation galopante, la dévaluation de la monnaie et des problèmes bancaires. La population est plongée dans un appauvrissement généralisé: 82% des habitants vivent sous le seuil de pauvreté, selon l’Onu. Le chômage touche plus de 40% de la population active, relate la Banque mondiale.

