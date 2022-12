https://fr.sputniknews.africa/20221213/la-russie-envoie-un-gros-lot-dhuile-de-tournesol-au-liban-a-titre-daide-humanitaire-1057261692.html

La Russie envoie un gros lot d’huile de tournesol au Liban à titre d’aide humanitaire

La Russie est venue en aide au Liban, qui fait face à des pénuries d’huile de tournesol. Un lot de ce produit venant de Moscou vient d’arriver à Beyrouth, a constaté un correspondant de Sputnik qui a assisté à la cérémonie d’accueil de cette aide humanitaire.Au total, la Russie a livré 714 tonnes d’huile de tournesol au Liban en 2022, a indiqué à Sputnik Alexandre Roudakov, ambassadeur russe au Liban.La livraison a été organisée avec le concours du Programme d’aide alimentaire (PAM).Une aide pour les écolesL’aide humanitaire sera utilisée pour préparer les repas pour 75.000 élèves de 103 écoles publiques. L’huile sera également distribuée aux ménages les plus démunis.Trois ans après l’éclatement de la crise, le Liban connait une inflation galopante, la dévaluation de la monnaie et des difficultés bancaires. La population libanaise est plongée dans un appauvrissement généralisé. Selon l’Onu, 82% des habitants vivent sous le seuil de pauvreté. Selon la Banque mondiale, le chômage touche plus de 40% de la population active.

