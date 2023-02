Le renforcement des échanges Moscou-Bamako: un booster pour l’économie du Mali, estime une militante

"Ca va booster l'économie malienne dans la mesure où ça va créer des multitudes, des millions d'emplois qui permettront aussi à la population de vivre dignement en terre malienne. Et cela va réduire fortement le nombre de personnes émigrées. Mais en même temps, on va créer de la valeur ajoutée au Mali et on va pouvoir stabiliser l'économie nationale. Cela va permettre au Mali éventuellement d'avoir sa propre monnaie et d’exporter aussi ses produits, au-delà du coton, du bétail et de l'or. Donc, je pense quand même que ce renforcement est indispensable pour un partenariat gagnant-gagnant entre le Mali et la Russie."