La Russie continuera d'aider le Mali à améliorer les capacités de son armée, déclare Lavrov

La Russie continuera d'aider le Mali à améliorer les capacités de son armée, déclare Lavrov

La Russie continuera d'aider le Mali à renforcer son armée, a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères. Moscou donne une réponse efficace aux demandes... 07.02.2023, Sputnik Afrique

En visite à Bamako, le chef de la diplomatie russe a fait le point sur la coopération militaire entre la Russie et le Mali.La Russie continuera d'aider le Mali "à améliorer les capacités combatives de son armée, à former les militaires et les policiers", a indiqué ce 7 février le ministre russe lors de sa conférence de presse conjointe avec son homologue malien."Nos amis maliens ont des demandes précises, elles sont systématiquement satisfaites", a fait savoir Lavrov. Ainsi, le 19 janvier, la Russie a livré au pays africain un deuxième lot d'équipements aéronautiques.Selon Abdoulaye Diop, ministre malien des Affaires étrangères, "le Mali veut travailler avec la Russie comme avec tous les partenaires qui inscrivent leurs actions dans le cadre de principes clés".Il a souligné que les deux pays partagent les mêmes valeurs et que la Russie donne une réponse efficace aux demandes maliennes. Selon le ministre malien, pour le moment, la priorité du pays reste la lutte antiterroriste.Sergueï Lavrov, entame ce mardi 7 février une visite officielle au Mali, "première du genre d'un ministre des Affaires étrangères russe" dans ce pays, comme l'indique la diplomatie malienne. À l'agenda du chef de la diplomatie russe figure également un déjeuner de travail et une audience avec le colonel Assimi Goita, Président de la Transition.

