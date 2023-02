https://fr.sputniknews.africa/20230208/la-russie-et-la-rdc-se-penchent-sur-des-accords-a-signer-au-sommet-russie-afrique-1057862189.html

La Russie et la RDC se penchent sur des accords à signer au sommet Russie-Afrique

La Russie et la RDC se penchent sur des accords à signer au sommet Russie-Afrique

La Russie et la RDC vont signer bon nombre d'accords au sommet Russie-Afrique cet été à Saint-Pétersbourg. Ils sont en stade de préparation, selon... 08.02.2023

afrique subsaharienne

république démocratique du congo (rdc)

russie

ambassadeur

coopération

sommet russie-afrique (2019)

À cinq mois du sommet Russie-Afrique, l’ambassadeur russe en République démocratique du Congo (RDC) a dévoilé des modalités de la coopération entre Moscou et Kinshasa. Il a fait savoir que les deux pays ont "beaucoup de questions à régler au plus vite".La coopération économique Russie-RDC et les liens humanitaires seront les sujets prioritaires lors du sommet, a-t-il ajouté. Certains projets qui réunissent actuellement Moscou et Kinshasa peuvent été réalisés uniquement si de grands groupes russes y participent, a noté le diplomate.Atouts à offrir aux pays africainsDébut février, dans une interview à Sputnik, l’ambassadeur de la RDC à Moscou a signalé que son pays avait des relations de longue date avec la Russie dans le domaine politique, alors que les relations économiques avaient beaucoup de retard à récupérer."Pendant très longtemps dans l’inconscient collectif des Congolais, quand on parle de la Russie, on voit d’abord et en priorité la force militaire, on ignore qu’il y a aussi les technologies, la santé, le traitement de l’eau où la Russie a aussi des atouts qu’elle peut offrir aux pays africains", a indiqué Ivan Vangu Ngimbi.Considérée comme "un nouvel élan", la deuxième édition du sommet Russie-Afrique aura lieu fin juillet à Saint-Pétersbourg. Tous les dirigeants du continent africain ont été invités. La première édition de l’événement s’est tenue en 2019 à Sotchi.

afrique subsaharienne

république démocratique du congo (rdc)

russie

afrique subsaharienne, république démocratique du congo (rdc), russie, ambassadeur, coopération, sommet russie-afrique (2019)