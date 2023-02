https://fr.sputniknews.africa/20230204/la-rdc-qui-participera-au-forum-russie-afrique-invite-moscou-a-investir-dans-son-economie-1057820205.html

La RDC, qui participera au forum Russie-Afrique, invite Moscou à investir dans son économie

La RDC, qui participera au forum Russie-Afrique, invite Moscou à investir dans son économie

En RDC, "il y a toute une palette" de secteurs dans lesquels les entreprises russes sont invitées à investir, a souligné auprès de Sputnik l’ambassadeur du... 04.02.2023, Sputnik Afrique

La République démocratique du Congo offre un large champ d’action pour les investisseurs russes, ce qui intéresse le pays, selon son ambassadeur à Moscou lvan Vangu Ngimbi."En termes de projets concrets, c’est au cas par cas."Il a expliqué que si un industriel russe voulait investir dans l’agriculture, les deux parties pourraient définir ensemble la chaîne de valeurs et par où commencer: la production, la conservation ou l’exportation.Un vaste programme de développement des 145 territoiresSelon lui, le pays avait déjà des projets "sur lesquels les investisseurs peuvent s’agrafer", notamment celui du développement des 145 territoires qui constituent le pays."Dans chaque territoire, on va essayer d’assurer le minimum pour pouvoir le faire fonctionner: il y a la construction de routes, il y a des centres agricoles, des écoles, le traitement de l’eau, des bâtiments administratifs… C’est un programme très vaste."Relations économiques en retardLe diplomate a signalé que son pays avait des relations de longue date avec la Russie, mais qu’il s’agissait avant tout de relations politiques, tandis que les relations économiques avaient beaucoup de retard à récupérer."Pendant très longtemps dans l’inconscient collectif des Congolais, quand on parle de la Russie, on voit d’abord et en priorité la force militaire, on ignore qu’il y a aussi les technologies, la santé, le traitement de l’eau où la Russie a aussi des atouts qu’elle peut offrir aux pays africains."Le pays sera représentéM.Vangu Ngimbi a également confirmé que son pays avait reçu une invitation au forum économique de Saint-Pétersbourg en juin et au forum Russie-Afrique en juillet.

