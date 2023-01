https://fr.sputniknews.africa/20230127/un-moyen-de-renforcer-lamitie-un-buste-de-youri-gagarine-installe-sur-un-campus-a-kinshasa-1057729219.html

"Un moyen de renforcer l’amitié": un buste de Youri Gagarine installé sur un campus à Kinshasa

Le recteur de l’université de Kinshasa Jean-Marie Kayembe a commenté pour Sputnik l’inauguration sur le campus d’un buste du premier l’homme dans l’espace, Youri Gagarine.Selon lui, c’est un moyen de renforcer l’amitié avec la Russie et ses institutions universitaires.La décision d’installer le buste a été prise avant la pandémie, mais cette dernière a ralenti les choses. De plus, le buste devait venir de Russie, "ce qui n’est pas la porte à côté"."Le projet a dû mûrir et nous nous réjouissons de sa réalisation", a indiqué M.Kayembe.Un partenariat pour des échangesSelon lui, l’événement traduit un rapprochement entre les deux peuples, notamment à travers les institutions universitaires. Il a cité en ce sens le partenariat conclu entre l’université de Saint-Pétersbourg et l’école de l’eau, se spécialisant en hydrologie, un partenariat ouvrant la voie aux échanges d’étudiants et d’enseignants.Il a cependant déploré le manque de spécialistes pour enseigner le russe dans un laboratoire de langues étrangères en train d’être organisé dans l’université.

