https://fr.sputniknews.africa/20230208/bouffee-doxygene-pour-le-mali-les-principaux-avantages-de-la-visite-de-lavrov-a-bamako-1057859434.html

"Bouffée d'oxygène pour le Mali": les principaux avantages de la visite de Lavrov à Bamako

"Bouffée d'oxygène pour le Mali": les principaux avantages de la visite de Lavrov à Bamako

La Russie va occuper une "place primordiale" dans la lutte antiterroriste au Sahel, estime auprès de Sputnik une activiste malienne, dans le sillage de la... 08.02.2023, Sputnik Afrique

2023-02-08T10:50+0100

2023-02-08T10:50+0100

2023-02-08T11:04+0100

afrique subsaharienne

mali

sergueï lavrov

abdoulaye diop

russie

coopération

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/02/07/1057851239_0:0:2865:1612_1920x0_80_0_0_f84b6e4c15bd97325d582c4c2df7afba.jpg

En visite à Bamako le 7 février, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a promis de l'aide aux pays du Sahel et du golfe de Guinée face aux djihadistes. Interrogées par Sputnik, des expertes dressent les perspectives de l’axe Moscou-Bamako non seulement dans le domaine militaire, mais également économique.Selon elle, la coopération militaro-technique entre la Russie et le Mali, en proie au terrorisme, donnera "des résultats concrets sur le terrain, notamment la neutralisation de beaucoup de sanctuaires djihadistes".De l’industrie automobile à la lutte contre la famineLe chef de la diplomatie russe s’est également accordé avec son homologue malien sur l’élargissement du partenariat militaro-technique à d’autres domaines comme l’économie et le commerce, geste perçu avec enthousiasme par l’activiste malienne:Ainsi, Sergueï Lavrov a décrit les domaines prometteurs dans les échanges économiques entre Moscou et Bamako: "minérales, exploration géologique, énergie, transports, agriculture".Interrogée par Sputnik, Natalia Piskounova, maître de conférences en sciences politiques à l'Université de Moscou, analyse ces domaines prometteurs. Elle souligne que le Mali, tout comme d’autres pays de l’Afrique de l’Ouest, est un "consommateur direct de céréales russes et de l’industrie automobile ".Un autre volet éventuel de l’aide russe pourrait être les efforts pour surmonter les crises climatiques qui se traduisent par des épisodes de sécheresse et de famine, sans oublier la livraison éventuelle de vaccins.Failles françaisesLa coopération France-Mali ne répondait pas aux aspirations du peuple malien, a fait savoir le 7 février Abdoulaye Diop, ministre malien des Affaires étrangères, lors de sa conférence de presse conjointe avec Sergueï Lavrov.Ensuite, la politique française au Mali a été axée sur la création d’un État concentré sur les exportations et dépendant des ressources. "Une telle politique a été menée non seulement pendant la période coloniale, mais aussi après l'indépendance du Mali", poursuit-elle.Enfin, le Mali a été perçu par Paris comme un État "de transit", c’est pourquoi "les entreprises françaises n'ont pas investi massivement dans le développement de l'industrie et des services". Cela a entraîné l’absence d’un "scénario d'administration publique durable".

afrique subsaharienne

mali

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, mali, sergueï lavrov, abdoulaye diop, russie, coopération