https://fr.sputniknews.africa/20230207/larmee-russe-se-dotera-dun-nouveau-systeme-de-satellites-qui-augmentera-son-efficacite-1057847583.html

L’armée russe se dotera d’un nouveau système de satellites qui augmentera son efficacité

L’armée russe se dotera d’un nouveau système de satellites qui augmentera son efficacité

La Russie élabore un système de satellites de tout temps qui renforcera les capacités des forces armées russes, rapporte le ministre russe de la Défense. Il... 07.02.2023, Sputnik Afrique

2023-02-07T11:11+0100

2023-02-07T11:11+0100

2023-02-07T11:53+0100

russie

armée

satellite

sergueï choïgou

ministère russe de la défense

donbass. opération russe

kiev

ukraine

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/02/19/1055357039_0:22:2229:1276_1920x0_80_0_0_c4feb80c9fac0c018aea39cbd56b3f46.jpg

Un système de satellites d’observation de la Terre en tout temps est en train d'être conçu en Russie, au bénéfice de l'armée du pays, a déclaré ce 7 février le ministre russe de la Défense.Obtenues via ces dispositifs, les données devront contribuer à l’augmenter l’efficacité des troupes russes, a indiqué Sergueï Choïgou lors d'une réunion du ministère. C’est notamment l’entreprise russe de construction de matériel spatial S. A. Lavotchkine qui s’occupe de l’élaboration de ce système, a-t-il ajouté.Des succès de l’armée russeDes combats se déroulent avec succès dans la zone d’Artiomovsk (Bakhmout) et d’Ougledar, a indiqué le ministre russe au sujet de la tenue de l’opération militaire spéciale en Ukraine.Rien qu'en janvier 2023, les forces armées de Kiev ont perdu plus de 6.500 de leurs soldats, ainsi que 26 avions militaires et sept hélicoptères, 341 véhicules blindés et 40 lance-roquettes multiples, tout comme 208 drones. Aides militaires de l’Otan Les États-Unis et leurs alliés tentent de faire traîner le conflit le plus longtemps possible, c’est pourquoi ils fournissent à Kiev "des armes lourdes offensives" et appellent à capturer des territoires russes, poursuit-il.Des tirs de Kiev contre la population civile L’Ukraine prend conscience de l’impossibilité de vaincre la Russie par la voie militaire et intimide les habitants des nouvelles régions russes, note le chef de la Défense: Il a rappelé que l’Ukraine avait violé le cessez-le-feu du Noël orthodoxe à d’innombrables reprises, notamment 550 tirs d’artillerie et de mortier, lesquels avaient été repoussés par les troupes russes.Et d’ajouter que la Russie continuera d’assurer la sécurité des citoyens russes dans les nouvelles régions et de défendre les habitants de l’Ukraine contre le génocide exercé par le régime de Kiev.

russie

kiev

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, armée, satellite, sergueï choïgou, ministère russe de la défense, kiev, ukraine