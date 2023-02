https://fr.sputniknews.africa/20230206/-kiev-utilise-des-armes-chimiques-sur-les-axes-dartiomovsk-et-ougledar-1057833204.html

Kiev utilise des armes chimiques sur les axes d’Artiomovsk et Ougledar, a déclaré le chef de la République populaire de Donetsk, Denis Pouchiline. 06.02.2023, Sputnik Afrique

L’armée ukrainienne se sert de drones pour larguer des armes chimiques sur les axes d’Artiomovsk et d’Ougledar, a déclaré ce 6 février le chef de la République populaire de Donetsk, Denis Pouchiline.Le chef de la RPD a déclaré recevoir ce type d’informations depuis déjà au moins trois semaines. Des civils dans les sous-sols d'OugledarLa situation s’est gravement détériorée pour les troupes de Kiev à Ougledar où elles minent des immeubles d’habitation, face à leur éventuelle retraite. Les soldats russes continuent de libérer des civils qui se cachent dans les sous-sols: L’armée russe progresse aussi près d’Artiomovsk, poursuit-il. Entre autres, les unités de Wagner occupent des parties dans le sud et dans l'est de la ville, a-t-il ajouté.Quant à la ville de Maryinka, tout près de Donetsk, les combats acharnés continuent:

