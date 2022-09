https://fr.sputniknews.africa/20220903/lukraine-veut-se-munir-de-drones-turcs-pouvant-disperser-des-agents-chimiques-1056067529.html

L'Ukraine veut se munir de drones turcs pouvant disperser des agents chimiques

L'Ukraine veut se munir de drones turcs pouvant disperser des agents chimiques

Moscou dispose de documents prouvant que Kiev veut équiper des drones turcs Bayraktar de dispositifs capables de disperser par aérosol des agents chimiques... 03.09.2022, Sputnik Afrique

2022-09-03T20:03+0200

2022-09-03T20:03+0200

2022-09-03T20:03+0200

turquie

ukraine

drone

russie

kiev

bayraktar tb2 (drone)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/14/1045758241_0:194:3127:1953_1920x0_80_0_0_63b3584c71b4dccb74ee54f311a7e0b3.jpg

Alors que l'Ukraine a repris ses frappes contre la centrale nucléaire de Zaprorojié, notamment en recourant à des drones, des rapports font état de l'intention de Kiev d'équiper ces appareils de dispositifs pouvant disperser des agents chimiques.D’après lui, l'intérêt porté par Kiev aux drones pouvant livrer et utiliser des armes chimiques est inquiétant.Et de préciser que les États-Unis développaient et brevetaient activement des moyens techniques de livraison d'armes biologiques via des drones. Il s'agit, en particulier, de l'utilisation d'insectes infectés. Compte tenu de cela, le ministère de la Défense est extrêmement préoccupé par l'intérêt de Kiev pour se procurer de tels drones.La Turquie garde sa neutralité, mais...Dans les années 2018-2020, Kiev a importé des drones de frappe turcs TB2 Bayraktar. Depuis fin 2021, l'Ukraine a déjà commencé sa propre production de ce drone dans le cadre d'un accord avec Ankara. Les détails n'ont pas été rendus publics.Dans le même temps, la Turquie opte pour la neutralité et ne se joint pas aux sanctions occidentales contre Moscou.Le mois dernier, l'ambassadeur d'Ukraine en Turquie avait déclaré que Bayraktar construirait une usine dans son pays pour produire les drones du même nom. Selon lui, la société aurait déjà acheté le terrain.Le porte-parole du Président russe, Dmitri Peskov, avait alors déclaré que si cette production avait lieu, elle serait "démilitarisée".

turquie

ukraine

russie

kiev

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

turquie, ukraine, drone, russie, kiev, bayraktar tb2 (drone)