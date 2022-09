https://fr.sputniknews.africa/20220902/des-drones-de-surveillance-ukrainiens-reperes-aux-environs-de-la-centrale-nucleaire-de-zaporojie-1056059694.html

Un drone de frappe ukrainien abattu aux environs de la centrale nucléaire de Zaporojié

Depuis que l’AIEA est présente à la centrale de Zaporojié, le nombre de frappes ukrainiennes visant le site a diminué, affirme le maire d’Energodar. Cependant... 02.09.2022, Sputnik Afrique

Les forces russes ont abattu un drone de frappe ukrainien muni d’une charge de combat à quelques centaines de mètres de la centrale nucléaire de Zaporojié, a annoncé ce vendredi 2 septembre à Sputnik l’administration municipale d’Energodar.Kiev accusait auparavant Moscou d’avoir frappé la structure qui se trouve sous contrôle russe depuis mars. Mais ce 2 septembre, l’état-major général ukrainien a avoué que les forces ukrainiennes avaient ouvert le feu contre des cibles dans la région d’Energodar, non loin du site nucléaire.Drones de surveillanceL’intensité des tirs ukrainiens sur Energodar et la centrale nucléaire s’est réduite après l’arrivée des représentants de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), mais on repère des drones ukrainiens dans les airs, a en outre déclaré le maire d’Energodar, Alexandre Volga.Selon lui, la centrale fonctionne comme prévu. Le réacteur N°5, qui a été débranché du réseau à cause des tirs ukrainiens, a été reconnecté. Le taux de radiation est au niveau requis.Les spécialistes de l’AIEA se trouvent à la plus grande centrale nucléaire d’Europe depuis le 1er septembre. Ils doivent évaluer les dégâts causés par les frappes ukrainiennes, l’état des systèmes de sécurité, les conditions de travail actuelles du personnel et prendre des mesures urgentes pour garantir la sûreté nucléaire.

