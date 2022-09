https://fr.sputniknews.africa/20220902/kiev-reconnait-avoir-frappe-energodar-pres-de-la-centrale-nucleaire-de-zaporojie-1056057260.html

Kiev reconnaît avoir frappé Energodar, près de la centrale nucléaire de Zaporojié

Kiev reconnaît avoir frappé Energodar, près de la centrale nucléaire de Zaporojié

L'état-major général ukrainien a reconnu avoir porté des frappes contre la ville d'Energodar, située à proximité de la centrale nucléaire de Zaporojié.

Les forces ukrainiennes ont ouvert le feu contre des cibles dans la région d’Energodar, non loin de la centrale nucléaire de Zaporojié, a déclaré ce vendredi 2 septembre l’état-major général ukrainien.Un risque potentiel pour les experts internationauxCes frappes pourraient représenter un risque pour les experts de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) qui se trouvent actuellement à la centrale de Zaporojié. Une délégation de l’agence est arrivée sur le site le 1er septembre, en passant par Kiev. Elle a été accueillie non loin de la centrale par des spécialistes russes de l’atome.La centrale de Zaporojié et la ville voisine d’Energodar sont régulièrement ciblées par les troupes ukrainiennes depuis des mois. Ces frappes se sont intensifiées début août. Des roquettes et obus tombent non loin des dépôts de déchets nucléaires et d’une piscine de refroidissement de la centrale. À l’heure actuelle, la centrale est protégée par l’armée russe pour éviter des fuites de matières radioactives.Le ministère russe de la Défense a déclaré à la mi-août que les bombardements ukrainiens risquaient de provoquer un accident comparable à celui de Fukushima. En effet, la centrale de Zaporojié est la plus grande et la plus puissante d’Europe, avec ses six réacteurs de 1.000 MW.La Russie a salué la décision de l’AIEA d’organiser la présence permanente de plusieurs de ses experts à la centrale, annoncée le 1er septembre par Rafael Grossi, directeur de l’agence.

